Filistin'e Destek Platformu, 46 sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla başlattığı "Aynı Gökyüzü Ayrı Kış" Filistin Kış Kampanyası'nı Üsküdar'da düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Kampanya ile kış boyunca Gazze başta olmak üzere Filistinli ailelere acil yaşam ve ısınma malzemeleri ulaştırılacak.

"Ayrı kışları ancak ortak vicdan ısıtır" sloganıyla hayata geçirilen kampanyanın tanıtımı, Üsküdar Marmaray İstasyonu Hakimiyet-i Milliye Çıkışı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Platform Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Kampanya kapsamında bölgeye battaniye, kışlık giysi, sıcak yemek, gıda ve yakacak gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor. BM verileriyle Gazze'deki kış tablosu Basın toplantısında konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da sahada çalışan tüm STK'lara teşekkür ederek bölgedeki ağır tablonun altını çizdi. Zorunlu yerinden edilmelerin ardından bastıran kış şartlarının insani krizi derinleştirdiğini belirten Kabaktepe, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayanarak şu bilgileri paylaştı: Barınma krizi: 7 Kasım'da yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle 70 bin çadır su altında kaldı ve yaklaşık 226 bin kişi selden doğrudan etkilendi. Toplamda 2 milyona yakın Gazzeli zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

7 Kasım'da yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle 70 bin çadır su altında kaldı ve yaklaşık 226 bin kişi selden doğrudan etkilendi. Toplamda 2 milyona yakın Gazzeli zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. Sağlık ve temiz su: Hanelerin yüzde 85'i temiz suya erişemezken, kanalizasyona karışan yağmur suları halk sağlığını tehdit ediyor. Temel ilaçların yüzde 42'si ise tamamen tükendi.

Hanelerin yüzde 85'i temiz suya erişemezken, kanalizasyona karışan yağmur suları halk sağlığını tehdit ediyor. Temel ilaçların yüzde 42'si ise tamamen tükendi. Eğitim ve yardım engelleri: Sel baskınları 109 eğitim alanına zarar verdi. Kasım ayı başında bildirim yapılan 262 insani yardım konteyneri ile 150 binin üzerinde çadırın Gazze'ye girişine İsrail tarafından izin verilmedi. "Çadır yaşamını normalleştiremeyiz" Gazze'de insanların yıllarca çadırlarda yaşamak zorunda bırakılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kabaktepe, kalıcı yaşam alanlarının yeniden tesisi için mücadele edeceklerini söyledi. Kabaktepe, "Bir yerde kış sıcak evlerde karşılanırken, Gazze'de çocuklar soğuktan korunabilecekleri bir barınak bulamıyor. Vatandaşlarımızı, iş dünyamızı, yerel yönetimlerimizi ve uluslararası kuruluşları dayanışmayı somut adımlara dönüştürmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. STK temsilcilerinden ortak destek çağrısı Toplantıda söz alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, uluslararası toplumun Gazze'deki duruma sessiz kalmasını eleştirerek, ablukanın kalkması için çaba gösteren oluşumlara teşekkür etti ve tüm insanlığı kampanyaya katkı sunmaya çağırdı. Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ise BM ve Cenevre Sözleşmesi'ne göre açılması gereken insani yardım koridorlarının engellendiğine dikkat çekti. Özdal, savaşın yıkımı ve ağır kış şartları altında hayat mücadelesi veren Gazzeliler için başlatılan bu kampanyaya halkın desteğini beklediklerini ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 379

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.