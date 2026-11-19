Sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işlemleri kapsayan "Fon Soruşturması" kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Geçen hafta görevinden istifa eden eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Fon Soruşturması" olarak bilinen soruşturmada kritik bir adım atıldı. Adı "Fon Yolsuzluğu" iddialarında geçen ve geçen hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevinden istifa eden Şahap Kavcıoğlu'na adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakanlık ön inceleme başlatmıştı

Süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdiği resmi yazıyla hız kazandı. Başsavcılık, sermaye piyasalarındaki milyarlarca liralık şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bu talebin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyu araştırmak ve "ön inceleme" yapmak üzere Bakanlık Teftiş Başkanlığı'nı görevlendirmişti.

Savcılık talep etti, hakimlik karar verdi

Soruşturma derinleşirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün nöbetçi hakimliğe başvurarak Şahap Kavcıoğlu hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Başsavcılığın talebini değerlendiren hakimlik, eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmesine hükmetti. (ANKA)