İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği ve istismar verilerine dikkat çekerek, "Çocukluk ertelenemez; kaybedilen bir çocukluk sonradan telafi edilemez" dedi ve devletin önleyici sosyal politikaları hayata geçirmesi çağrısında bulundu.





İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Türkiye'deki çocukların yoksulluk, eğitim eşitsizliği, çocuk işçiliği ve istismar gibi ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ofluoğlu, "Biz çocukların yalnızca geleceğini değil, bugününü de korumak zorundayız" dedi.

Verilerle Türkiye'de çocukların durumu

Türkiye'de yaşayan 21 milyon 375 bin 930 çocuğun toplam nüfusun yüzde 24,8'ini oluşturduğunu hatırlatan Ofluoğlu, resmi kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının paylaştığı verilere dikkat çekti:

Yoksulluk ve yoksunluk: TÜİK’in 2025 verilerine göre çocukların yüzde 36,8’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında, yüzde 27,2’si ise maddi yoksunluk içinde yaşıyor.

TÜİK’in 2025 verilerine göre çocukların yüzde 36,8’i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında, yüzde 27,2’si ise maddi yoksunluk içinde yaşıyor. Suç mağduriyeti: 2025 yılında 224 bin 579 çocuk güvenlik birimlerine mağdur olarak geldi veya getirildi. Suç mağduriyeti kayıtlarının yüzde 10,3'ünü cinsel suçlar oluşturdu.

2025 yılında 224 bin 579 çocuk güvenlik birimlerine mağdur olarak geldi veya getirildi. Suç mağduriyeti kayıtlarının yüzde 10,3'ünü cinsel suçlar oluşturdu. Sokaktaki çocuklar: Bakanlığın 2027 bütçe sunumuna göre, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 56 bin 413 çocuğa saha çalışmaları kapsamında müdahale edildi.

Bakanlığın 2027 bütçe sunumuna göre, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 56 bin 413 çocuğa saha çalışmaları kapsamında müdahale edildi. Çocuk işçiliği: İSİG Meclisinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı verilerine göre en az 95 çocuk işçi çalışırken can verdi.

İSİG Meclisinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı verilerine göre en az 95 çocuk işçi çalışırken can verdi. Erken yaşta evlilikler: 2025 yılında 16-17 yaş grubunda 8 bin 68 kız ve 574 erkek çocuğu resmi olarak evlendirilirken, 18 yaşından küçük annelerin yaptığı doğum sayısı 5 bin 356 olarak kayıtlara geçti.

"MESEM uygulamaları ve denetimler gözden geçirilmeli"

Çocukların oyun oynaması ve eğitim görmesi gereken yaşlarda çalışma hayatına itilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Ofluoğlu, mesleki eğitimin ucuz ve güvencesiz iş gücüne dönüşmemesi gerektiğini ifade etti. Ofluoğlu, MESEM uygulamaları başta olmak üzere çocukların yer aldığı tüm çalışma modellerinde iş sağlığı, güvenliği ve çocuğun üstün yararının esas alınarak işletmelerdeki denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına "Önleyici sistem" çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının asıl görevinin olay yaşandıktan sonra müdahale etmek değil, riskleri önceden tespit etmek olduğunu savunan Ofluoğlu, dijital ortamdaki siber zorbalık ve istismara karşı da çocukları kısıtlamadan koruyacak etkili politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi. (ANKA)