İktidarın emekli maaşlarına iyileştirme açıklamaları sürerken uzmanlar, 2027’de yapılacak artışların beklentileri karşılamayacağı görüşünde.
Emekliler: Ek iş yapmadan ay sonu gelmiyor
SGK uzmanı Özgür Erdursun, “Oransal olarak yüksek ama tutar olarak düşük bir artışla; yılsonu açlık sınırının altında bir aylıkla karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emeklilerin tamamını kapsayan bir iyileştirmenin yıl başından önce hayata geçirileceğini açıkladı. Ağır enflasyon yükü altında yeni yıla hazırlanan, yüzde 75’i açlık sınırının altında maaş alan 17 milyon emeklinin öncelikli talebi ise seyyanen zam.
Haber Merkezi