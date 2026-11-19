ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı planını değerlendirdiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin ABD’li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’yi İran’a yönelik 4 ila 7 günlük hava saldırısına katılmaya ikna etmeye çalışıyor. Trump’ın, İsrail’in İran’ın füze ve İHA envanterini yeniden oluşturduğu yönündeki uyarılarını dikkate aldığı iddia edildi. ABD’li kaynaklar, ordunun bölgede savaş gemileri ve uçaklardan oluşan geniş bir güç oluşturduğunu, Trump’ın onayı halinde İran’ın füze envanteri, enerji tesisleri ve Devrim Muhafızları karargâhlarının hedef alınabileceğini belirtti. İsrail’in planlarının nükleer tesisleri ve sivillerin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji altyapısını da kapsadığı, ancak Trump’ın henüz onay vermediği aktarıldı. AA

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