Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, Vali Kemal Çeber olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza Nasıl Oldu? Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 21 AHH 969 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesindeki çuvallar otoyola saçıldı. Yola dökülen çuvalları fark edemeyen arkadan gelen 05 ACT 888 plakalı tır çuvallara çarparak durabildi. Hemen ardından gelen 47 ACE 644 plakalı yolcu otobüsü de bu tıra arkadan çarptı. Ekipler Seferber Oldu Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bazı yolcular, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan toplam 23 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Vali Kemal Çeber'den Açıklama Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kazada sıkışan yolcular da dahil olmak üzere tüm yolcular olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından kurtarılmış ve sağlık kuruluşlarına nakli gerçekleşmiştir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." (ANKA)

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