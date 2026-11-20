Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır; yalnız O’na boyun eğin. Allah’tan korkan mütevâzı kulları da müjdele. Hac Sûresi: 34 HADİS: Hz. Peygamber Kâbe’ye baktığında şöyle dua ederdi: “Allah’ım, şu Beytinin şerefini, hürmetini, değerini, iyiliğini ve heybetini daha da arttır.” Camiü’s-Sağir, No: 3159

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