DEVA Partisi Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, iktidarın muhalif basına yönelik baskılarını eleştirdi.
Ankara - Mehmet Kara
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AKP’nin kuruluş yıllarında medyanın büyük bölümünün kendilerine karşı olduğunu hatırlatan Kısacık, “2001 yılında AK Parti’yi kurduğumuzda medyanın yüzde 98’i karşımızdaydı. Buna rağmen o medya kuruluşları Sayın Genel Başkan’a programlarında yer veriyor, incitici sorular sorsalar da kendisini ifade etmesine imkân tanıyorlardı” dedi. Kısacık, “Bugün medyanın yüzde 98’i elinizde, yüzde 2 oranında muhalif medya kalmış. Neden korkuyorsunuz da, yüzde 2 orandaki muhalif medyayı nefessiz hale getiriyorsunuz? Milletten neyi saklıyorsunuz? Bugün aynı uygulamaların başkalarına yapılmasını kabul edemeyiz. Lütfen bu politikalardan vazgeçin” diye konuştu.