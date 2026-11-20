Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2026 yılı dinî günler takvimine göre üç ayların başlangıcı 10 Aralık 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

Ahiret pazarı

Üç Aylarda Risale-i Nur’la meşguliyet Hicrî takvime göre Recep ayının birinci günüyle başlayan üç aylar, Şaban ayının ardından Ramazan ayıyla devam edecek. Bu dönemde Regaib, Miraç ve Berat Geceleri ile Kadir Gecesi idrak edilecek. Üç ayların başlangıcının 10 Aralık tarihine denk gelmesiyle birlikte Müslümanlar, Ramazan ayına kadar uzanan manevî hazırlık sürecine girecek. Haber Merkezi

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