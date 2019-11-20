'8 günde 15 yabancı terörist ülkelerine gönderildi'

İçişleri Bakanlığı, 8 günde 15 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı. Geri gönderme merkezlerinde halen 944 yabancı terörist savaşçı bulunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz. DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz" açıklamalarının ardından yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri başladı. Bu kapsamda 11-19 Kasım tarihleri arasında 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve 2 Hollandalı Türkiye'den sınır dışı edildi. Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatları yüzde 90 sonuçlandırılarak, ilgili ülkelerle temas kuruldu.

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