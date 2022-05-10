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10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

AB hedefine tekrar sarılalım

10 Mayıs 2022, Salı 21:49
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), 9 Mayıs Avrupa Günü’nde açıklama yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan AB'ye yönelik önemli mesajlar

 

Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye’nin AB üyelik hedefinin her zamankinden daha da önemli olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Birçokları tarafından artık geçmişte kalmış bir hedef gibi gösterilse de Türkiyesiz bir AB’nin barış ve güvenlik açısından eksik kaldığı ortada. Avrupa’nın ortak değerlerine bağlı bir Türkiye AB’nin ortak güvenlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi ortak hedeflerine ulaşması ve bütüncül bir Avrupa entegrasyonu açısından da AB’ye yaşam suyu katacaktır. Türkiye için bakılacak olursa, son yıllarda AB hedefinin geri plana düşmesi reform sürecini yavaşlatıp gerileterek, beraberinde birçok sorunu da tetiklemiş oldu. Tekrar üyelik hedefine sıkı sıkıya sarılarak, 2030’a yönelik ‘demokratik, özgür, adil, müreffeh ve yeşil Türkiye’ hedefini gündeme getirmek gerekiyor. 9 Mayıs Avrupa Günü’nde ‘Türkiyeli AB’ ve ‘AB’li Türkiye’ için tekrar birlikte harekete geçelim.”

AB daha âdil ve hızlı olsun

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yapılan bir araştırma, vatandaşların AB’nin daha adil, yeşil ve becerikli olması arzusunda olduğunu ortaya koydu. “Avrupa’nın Geleceği Konferansı”na hazırlık amacıyla son bir yıl içinde AB vatandaşları arasında AB’den beklentilerle ilgili geniş kapsamlı bir anket gerçekleştirildi. Buna göre, vatandaşların çoğu küresel ısınmayla mücadelede için daha sıkı bir dayanışma ve bu konuda gerektiğinde oybirliğine bakılmaksızın hızlı kararlar verilmesini istiyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, anketle birlikte AB vatandaşlarının önerdiği 49 öneri, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve üye ülke hükümetleri tarafından incelenecek ve gerektiğinde bu önerilerin AB içinde yasalaşması için gerekli çalışmalar yapılacak.

Haber Merkezi

 

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