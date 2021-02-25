Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 zanlı yakalandı

Mezarların tahrip edilmesiyle ilgili yakalanan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürüldü.

Adana'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Şehit olan Polis Memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşlarının tahrip edilmesiyle ilgili zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, mezar taşlarına zarar verdiği ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 21 Şubat'ta zarar verilen mezar taşlarının tadilatına başlanmıştı. AA

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