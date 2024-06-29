AFAD, depremzedelere kira yardımını durdurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kiracı depremzedelere gönderdiği telefon mesajıyla, kira yardımının Haziran itibariyle sona erdiğini duyurdu. AFAD, orta hasar ve üzeri konutlarda yaşayan kiracı ailelere Nisan 2022’den beri kira yardımı ödüyordu.

Kiracı depremzedelere gönderilen mesajda, “12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15’inci ve sonuncusunu Haziran ayında yaparak tamamlayacağız” denildi. Fakat aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen, yüz binlerce kişinin halen çadır ve konteynerlerde yaşadığı deprem bölgesinde ciddi bir barınma sorunu yaşanıyor. BBC Türkçe’nin resmi kaynaklardan edindiği bilgiye göre, AFAD’ın depremzedelere kira yardımını uzatması beklenmiyor. Haber Merkezi

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