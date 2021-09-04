"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Afganistan’a yardımlar kesilirse sosyal krizler çıkabilir

04 Eylül 2021, Cumartesi 20:01
UZMANLAR, “AFGANİSTAN’A YÖNELİK ULUSLAR ARASI YARDIMLARI KESİLİRSE SOSYAL KRİZLER ÇIKABİLİR” UYARISINDA BULUNDU.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Özçelik ve Afganistanlı Araştırmacı-Yazar Esedullah Oğuz, Taliban sonrası uluslar arası yardımların kesilmesi durumunda Afgan halkını büyük bir insanî krizin beklediğini anlattı. Prof. Dr. Özçelik, İnsanî Gelişim Endeksi sıralamasında 172. sırada yer alan Afganistan’ın uluslar arası yardım alan ülkelerin başında geldiğini ve bu yardımların “hayalet yardımlar” olarak tanımlandığını söyledi.

Afganistan’a yapılan milyarlarca dolar yardımın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadan haksız kazanç ve vurgunlarla yok olduğunu belirten Özçelik, “Ülkeler yardımlarını şartlı ve kendi şirketleri üzerinden yaptıkları için maalesef Afganistan’a yapılan uluslar arası yardımlar istenilen etkiyi göstermedi, göstermi-yor.” dedi. 2020’nin sonlarında Cenevre’de donör ülkelerin 4 yıl boyunca Afganistan’a 12 milyar dolar yardım yapmaya söz verdiğini, Dünya Bankasının ise 2002 yılından beri Afganistan altyapısının yeniden inşası projelerine 5,3 milyar dolar sağladığını kaydeden Özçelik, bu yardımların kesilmesi durumunda ülkenin ciddî sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti. Taliban’ın eğitim ve sağlık alanlarındaki yardımlara tepkisinin ne olacağının hala belirsizliğini koruduğunu dile getiren Özçelik, şöyle devam etti: “Taliban yönetiminin kendisine yapılacak yardımları nasıl kullanacağı bir başka soru işaretidir. ABD yönetimi büyük çoğunluğu Amerikan Merkez Bankası’nda tutulan Afganistan’ın döviz ve altın rezervlerini dondurması yeni Kabil yönetimini ekonomik anlamda sıkıntıya sokacaktır.”

Yardımlar ulaşmıyor

Özçelik, Kovid-19 salgınının insanları derinden etkilediği bir dönemde uluslar arası kuruluşların faaliyetlerini sürdürmesi ve başta kadınlar olmak üzere insan hakları konusunda Taliban yönetimine baskı yapılması gerektiğini, bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pakistan, İran, Rusya ve Çin’in öncü rol oynayabileceğini söyledi. Dünya kamuoyunun Taliban’a baskı yaparken Afgan halkına zarar vermemesi gerektiğinin altını çizen Özçelik, “Uluslar arası yardım kuruluşları Taliban yönetimiyle iş birliği halinde çalışmalıdır. İnsanî yardım konusunda Taliban yönetimine yaptırımların gevşetilmesi gerekiyor.” diye konuştu. Özçelik, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yollanan 500 bin ton tıbbî malzemenin Kabil Havalimanı’nın kapalı olmasından dolayı kadın ve çocuklara ulaşamadığını aktararak şu ifadeleri kullandı: “Afgan nüfusunun yaklaşık 18,5 milyonu uluslar arası yardımla hayatını sürdürüyor. Yeni Kabil yönetimine karşı insanî yardımların havuç olarak kullanılmasının geri tepmesi halinde Afgan halkını gelecekte zor günler bekleyebilir. Bu durum sosyal krizleri de tetikleyecektir.” 

***

Türk diplomasisi anahtar rol oynayabilir

Afgan halkının diğer bir önemli bir gelir kaynağının diasporadan gelen yardımlar olduğunu aktaran Özçelik şunları anlattı: “Yurt dışında yaşayan Afganların aile üyelerine gönderdiği paralar Afgan ekonomisinin yüzde 4’ünü oluşturuyor. Taliban’ın Afganistan’ı yönetememesi halinde uluslar arası yardımlar yanında yurt dışı havale gelirlerinin durmasıyla Afgan ekonomisi, dolayısıyla tüm politik, sosyal ve kültürel yapısı çökecektir.” Afganistan’a yapılacak uluslar arası yardımların giriş kapısı olan Kabil Havalimanı’nın Türkiye tarafından işletilmesinin kısa dönemde insanî krizin durdurulmasında hayatî rol oynayacağına vurgu yapan Özçelik, “Katar yönetimiyle birlikte Taliban’la görüşen Türk diplomasisi, Afganistan’da uluslar arası yardımların kesintiye uğramamasında anahtar rol oynayabilir.” şeklinde konuştu. Salgın, kuraklık, yönetimin değişmesi ve uluslar arası yardımların kesilmesinin Afganistan’ı ekonomik bir felâkete sürükleyeceği uyarısında bulunan Afganistanlı Araştırmacı-Yazar Esedullah Oğuz ise bu durumun ülkede ciddî sosyal krizleri de tetikleyebileceğine dikkati çekti. İstanbul - aa

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimde sorunlar zamanında çözülmeli

    Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları arttı

    Elektrik faturaları Meclis gündeminde

    AKP’nin yeni ‘beşli’si ihale rekoru kırıyor

    Afganistan’a yardımlar kesilirse sosyal krizler çıkabilir

    Kaç çiftçi icrada?

    Ida Kasırgası’nın ardından gıda ve benzin kuyrukları

    Pazarcı esnafı: Alış veriş yüzde 70 azaldı

    Döviz mevduatı 3.9 milyar dolar yükseldi

    Tüm hazırlıklar tamamlandı: Yüz yüze eğitim başlıyor

    Tekirdağ - Ergene'de yük treni minibüse çarptı: 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Bir okul çantası 300 ile 1500 lira arasında doluyor

    Enflasyonu düşüremediler barajı düşürüyorlar

    Suçu örtmye yönelik gayret

    Üniversitelerdeki tedbirler ve eğitim süreçlerinin yol haritası belirlendi

    Çip krizi 2022’nin ikinci çeyreğini de etkileyecek

    Okullar tam zamanlı açılsın

    'Salgın hiçbir zaman kontrol altına alınamadı'

    Korku ikliminde yaşıyoruz

    Yüce Divan’a gitmemek için tehdit ettiler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adlî yıla böyle girdik
    Ali FERŞADOĞLU

    Nehar geliyor, hür bir bahar-ı har geliyor!
    Ahmet BATTAL

    İki cübbe kaç kusur örtebilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Okullar tam zamanlı açılsın
    Faruk ÇAKIR

    Şeffaf olmamanın bedeli
    Risale-i Nur'dan

    Müstehlikler çoğalırken, müstahsiller azalıyor
    Genel

    Korku ikliminde yaşıyoruz
    H. Muharrem OKUR

    Yürekten gelen ses
    Ali HAKKOYMAZ

    Terk-i Diyar Üniversitesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.