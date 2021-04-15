Ahmet Altan’a AİHM tahliyesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Ahmet Altan’ın başvurusunda Türkiye aleyhine ‘hak ihlâli’ kararı vermesinin ardından Yargıtay da temyiz incelemesini tamamladı.

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a “silâhlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan verilen hapis cezaları bozulurken, Altan için tahliye kararı da çıktı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “FETÖ’ye yardım” suçundan 10.5 yıl hapse mahkûm edilen Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak hakkındaki temyiz incelemesini yaptı. Yüksek Mahkeme her iki isimin mahkûmiyet hükmünü, cezaya dayanak olan suça indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozarken, Altan’ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine de karar verdi.

Evrensel hukuk şaşmaz

Gazeteci Ahmet Altan’ın tahliyesi için Silivri’ye giderken BBC Türkçe’ye açıklamada bulunan Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, “Dün Yargıtay’a tahliyesi için dilekçe verdim. AİHM de dört yıldır devam eden hukuksal zorbalığa son verdi. Evrensel hukuk ve değerler şaşmaz. Ama hukuksal zorbalık kayda geçer. 15 Temmuz yargıyı fena hırpaladı. Oysa Ahmet Altan’ın tutuklu olması adına hiçbir eylemi yok. Dün bu da kayıt altına alındı” diye konuştu.