Ahmet Vanlıoğlu Hoca dualarla uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün evinde 77 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Kur’an Kursu’nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camisi’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

İstanbul Vaizlerinden Ahmet Vanlıoğlu Hoca vefat etti Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu’nun, oğlu Muhammet Masum Vanlıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vekillerinden Hasan Kılıç, Kemal Hut, oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. AA

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