AKP’de saray rahatsızlığı

Gazeteci-Yazar Murat Yetkin, Koronavirüs salgını gerekçesiyle çalışmalarına ara veren TBMM’nin yeniden açılmasıyla birlikte siyasetin gündemini değerlendirdi.

Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin daha iyi görüldüğünü belirten Murat Yetkin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dar bir kadroyla çalışması parti içinde rahatsızlık nedeni” dedi. Yetkin, “Burada kilit isim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birkaç bakan dışında diğer bakanların çok etkisi yok. Bu AK Parti içinde belli bir gerilime yol açıyor. ‘Biz burada neciyiz’ duygusu hem parti kademelerinde hem milletvekilleri arasında giderek yaygınlaşıyor” diye konuştu. T24’e konuşan Yetkin, yeni tip Koronavirüs sürecinde dünya genelinde bir otoriterleşme eğilimi olduğunu ve bu eğilimin giderek güçlendiğini, Türkiye’de de son zamanlarda da hükümetin söylem ve politikalarında böyle bir eğilim olduğunu söyledi.