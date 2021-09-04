AKP’nin yeni ‘beşli’si ihale rekoru kırıyor

AKP’nin özel dâvet metoduyla dünyanın en büyük devlet ihalelerini verdiği 5 yandaş inşaat şirketi ve sahipleriyle ilgili tartışmalar sürerken 5 yeni şirketin daha yükselişe geçtiğine dikkat çekiliyor.

Cengiz, Limak, MNG, Kolin ve Makyol İnşaat’ın iktidarla ilişkileri muhalefet tarafından sık sık sorgulanırken bu şirketlere Rönesans, Erg, Taşyapı, Yapı-Yapı ve Özaltın İnşaat’ın da ilâve olduğu ifade ediliyor.

Yeniçağ’ın haberinde, “Yeni Gözdeler” olarak adlandırılan bu 5 şirketin son iki yılda tüm önemli kamu ihalelerini alması gözden kaçmıyor. Bu gelişme, siyasî kulislerde “Eski gözdelerin pabucu dama mı atılıyor?” sorusunu da gündeme getirdiği belirtiliyor. Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu, Yeni Gözdeler içinde en dikkat çekici şirketlerinden birinin Rönesans İnşaat olduğu belirtilirken, şirketin şehir hastanelerinden birçok önemli kamu ihalesine kadar bir dizi işi “özel davet” yöntemi ile üstlendiği yazıldı. Haberde, kamuoyunda adından çok söz edilmeyen ancak şu anda yeni iktidar gözdelerin en önemli üyelerinden Vural Erbilgin’in sahibi olduğu Erg inşaatın şu anda dünyanın en büyük hazine ve Euro garantili ihalesi olan Ankara-İzmir Demiryolu ihalesinin de sahibi olduğu kaydediliyor. Sözkonusu haberde Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı ve Zeki Yeşildağ’ın sahibi olduğu Yapı-Yapı İnşaat ile Hayrettin Özaltın’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Özaltın İnşaat sayılıyor.