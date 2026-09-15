"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Yeni Asya’nın fedakâr emektarı: Abdülmalik Atom

15 Eylül 2026, Salı 00:26
Yeni Asya Neşriyat’ın emektarlarından, Risale-i Nur’un neşir çalışmalarında büyük gayret gösteren Abdülmalik Atom’u, vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

1959 yılında Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelen Abdülmalik Atom, 1976’da Samsun Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi’nden, 1983’te ise Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gönül verdiği Yeni Asya Neşriyat’ta uzun yıllar Risale-i Nur’un neşrine hizmet etti. Özellikle 1990’lı yıllarda Risale-i Nur Külliyatı’nın ilk defa lügatçeli, dipnotlu ve indeksli olarak neşredilmesinde tanzim, tertip ve tashih çalışmalarında önemli görevler üstlendi. Kelime kelime ve satır satır yapılan bu çalışmalar, Külliyatın daha düzenli ve istifadeye elverişli şekilde okuyucuya ulaşmasına katkı sağladı.

Gençler için çalışmalar yaptı

Abdülmalik Atom, Risale-i Nur neşrinin yanı sıra gençlere yönelik çalışmalara da katkıda bulundu. “İlim-Teknik Serisi” kapsamında hazırlanan eserlerde emeği bulunan Atom’un, “Uçuş Mucizesi” ve “Yaşamak İçin” isimli kitapları da gençlerin bilim ve hakikat arasında bağ kurmasına yönelik çalışmaları arasında yer aldı.

Hizmette titiz ve dakikti

Atom, Yeni Asya Neşriyat’taki çalışmalarının yanında Umumî Meşveret Heyeti Sekretaryası’nda da uzun yıllar sekreterlik yaptı. Hizmet arkadaşları tarafından titizliği, dakikliği ve sadakatiyle tanınan Atom, ömrünü Risale-i Nur hizmetine adamış isimlerden biri olarak hatırlanıyor.

62 yaşında vefat etti

Covid-19 sebebiyle İstanbul-Esenyurt’ta bir hastanede tedavi gören Abdülmalik Atom, 17 Eylül 2021’de 62 yaşında vefat etti. Rabbimiz hizmetlerini dergâh-ı İlâhîde kabul eylesin, ruhunu şâd ve makamını Cennet eylesin.

Fotoğraf: Erham AKKAYA - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tekstil rekabet gücünü kaybediyor

    Yapay zekâ dikkatimizi ne zaman çekecek?

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın

    AfD’nin yükselişi Avrupa’nın körlüğüdür

    ABD Hazine Bakanından "İhbarcılara ödül" açıklaması

    Trump: Yapay zekâ yarışı sürecek

    Endonezya’da feribot faciası: 129 kişi aranıyor

    AB’den çocuklara sosyal medya sınırı

    Çiftçi bu dönemin Millî Mücadele kahramanı

    Akaryakıta zam Suriye’yi ayaklandırdı

    15 bin kiralık konuta başvurular başladı

    Belçikalı rektörler: "Bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulası eksik"

    Otomotiv pazarında daralma sürüyor

    Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin annesi gözaltına alındı

    Yeni eğitim öğretim yılı başladı

    Yemen'deki çatışmalar ve göç dalgası, insani krizi derinleştiriyor

    Bariyere çarpan otobüste çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    İsrailli bakandan "NAZA"nın yönetmenlerine tehdit

    Eğitim sisteminin reforma ihtiyacı var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yapay zekâ dikkatimizi ne zaman çekecek?
    Genel

    Yeni Asya’nın fedakâr emektarı: Abdülmalik Atom
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın
    Genel

    Tekstil rekabet gücünü kaybediyor
    Genel

    AfD’nin yükselişi Avrupa’nın körlüğüdür
    Genel

    Selim Gündüzalp’i rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Atıf Ural’a dualarla
    Genel

    Çalışkanlar hanedanından: Mahmut Çalışkan
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.