Yeni Asya’nın fedakâr emektarı: Abdülmalik Atom

Yeni Asya Neşriyat’ın emektarlarından, Risale-i Nur’un neşir çalışmalarında büyük gayret gösteren Abdülmalik Atom’u, vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

1959 yılında Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelen Abdülmalik Atom, 1976’da Samsun Ladik Akpınar Öğretmen Lisesi’nden, 1983’te ise Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gönül verdiği Yeni Asya Neşriyat’ta uzun yıllar Risale-i Nur’un neşrine hizmet etti. Özellikle 1990’lı yıllarda Risale-i Nur Külliyatı’nın ilk defa lügatçeli, dipnotlu ve indeksli olarak neşredilmesinde tanzim, tertip ve tashih çalışmalarında önemli görevler üstlendi. Kelime kelime ve satır satır yapılan bu çalışmalar, Külliyatın daha düzenli ve istifadeye elverişli şekilde okuyucuya ulaşmasına katkı sağladı.

Gençler için çalışmalar yaptı

Abdülmalik Atom, Risale-i Nur neşrinin yanı sıra gençlere yönelik çalışmalara da katkıda bulundu. “İlim-Teknik Serisi” kapsamında hazırlanan eserlerde emeği bulunan Atom’un, “Uçuş Mucizesi” ve “Yaşamak İçin” isimli kitapları da gençlerin bilim ve hakikat arasında bağ kurmasına yönelik çalışmaları arasında yer aldı.

Hizmette titiz ve dakikti

Atom, Yeni Asya Neşriyat’taki çalışmalarının yanında Umumî Meşveret Heyeti Sekretaryası’nda da uzun yıllar sekreterlik yaptı. Hizmet arkadaşları tarafından titizliği, dakikliği ve sadakatiyle tanınan Atom, ömrünü Risale-i Nur hizmetine adamış isimlerden biri olarak hatırlanıyor.

62 yaşında vefat etti

Covid-19 sebebiyle İstanbul-Esenyurt’ta bir hastanede tedavi gören Abdülmalik Atom, 17 Eylül 2021’de 62 yaşında vefat etti. Rabbimiz hizmetlerini dergâh-ı İlâhîde kabul eylesin, ruhunu şâd ve makamını Cennet eylesin.

Fotoğraf: Erham AKKAYA - Yeni Asya