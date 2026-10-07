Siyonizm felâket getirdi

İsrail’de Ultra-Ortodoks (Haredi) Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi’nin dini lideri Haham Dov Lando’nun, “Siyonizm, Yahudi halkına felaketler getirdi” ifadeleriyle Siyonizm ve İsrail’i sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı.

''Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir; Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten'' Kanal 12 televizyonunun yayımladığı yaklaşık bir buçuk yıl öncesine ait görüntülerde, evinde bir grup hahamla bir araya gelen Lando’nun Siyonizmin “Arapların kendilerinden nefret etmesine neden olduğunu” söylediği görüldü. “Eğer bir (İsrail) devlet olmasaydı ve burası Birleşmiş Milletler’in (BM) yönetiminde olsaydı, durum mükemmel olurdu” ifadelerini kullanan Lando sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün buraları Araplar yönetiyor olsaydı oldukça iyi olurdu. Siyonizm, Yahudi halkının başına yalnızca manevi değil, aynı zamanda fiziksel felaketler de getirdi.” AA

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