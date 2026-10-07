DEVA Partili İdris Şahin, TÜİK’in enflasyon verilerine tepki göstererek, “Milletin derdi, dün cebindeki parayla alabildiğini bugün neden alamadığıdır. Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın” dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri üzerinden iktidarın ekonomi politikalarına sert tepki gösterdi. Resmi rakamlarla vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı arasındaki uçurumun her geçen gün büyüdüğünü belirten Şahin, gençlerden emeklilere kadar toplumun geniş kesimlerinin geçim krizinin altında ezildiğini söyledi. İktidarın kâğıt üzerindeki tablolarla gerçekleri perdelemeye çalıştığını ifade eden Şahin, “Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın” sözleriyle ekonomi yönetimini eleştirdi.

TÜİK’ten masallar dinliyoruz

Gerçek enflasyon ile resmi rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çeken Şahin, “Kıssadan hisse değil, TÜİK’ten masallar dinliyoruz! Bu iktidarın kâğıt üstünde düşürdüğünü bu millet yerlerden topluyor! Hangi vatandaş kirasını, hangi aile pazar etiketini, hangi öğrenci okul masrafını TÜİK’in o makyajlı tablolarına bakarak ödüyor? Marketteki yangını, faturalardaki zulmü görmezden gelip tablo boyamaya devam ediyorsunuz. Bir ağızdan aile, yuva, gençlik masalları anlatıp gençlere evlenin çağrısı yapıyorsunuz. Diğer taraftan iki gencin tek bir maaşla ev kiralamasını, yuva kurmasını imkânsız hâle getiren bu bozuk ekonomiyi yönetiyorsunuz. Gençlere okuyun deyip üniversiteyi her köşeye açtınız ama bugün barınmadan ulaşıma, yemekten kitaba kadar okumayı bir lüks, ailelerin sırtına binen kocaman bir borç yükü yaptınız” diye konuştu.

Dün aldığını bugün neden alamıyor?

İktidarın ekonomi yönetimine ve halkın yaşadığı yoksulluğa dikkat çeken Şahin, açıklamasını şunları söyledi: “Utanmadan önümüze bir oran koyup enflasyon düşüyor diyorsunuz. Milletin derdi, dün cebindeki parayla alabildiğini bugün neden alamadığıdır. Siz hayatı kâğıt üstündeki rakamlarla anlatmaya devam edin. Bu millet o hayatın en ağır faturasını her gün boşalan cüzdanıyla, eriyen rızkıyla ödüyor. Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın!”

Ankara - Mehmet Kara

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