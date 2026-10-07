"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

“Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın”

07 Ekim 2026, Çarşamba 00:03
DEVA Partili İdris Şahin, TÜİK’in enflasyon verilerine tepki göstererek, “Milletin derdi, dün cebindeki parayla alabildiğini bugün neden alamadığıdır. Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın” dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri üzerinden iktidarın ekonomi politikalarına sert tepki gösterdi. Resmi rakamlarla vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı arasındaki uçurumun her geçen gün büyüdüğünü belirten Şahin, gençlerden emeklilere kadar toplumun geniş kesimlerinin geçim krizinin altında ezildiğini söyledi. İktidarın kâğıt üzerindeki tablolarla gerçekleri perdelemeye çalıştığını ifade eden Şahin, “Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın” sözleriyle ekonomi yönetimini eleştirdi.

TÜİK’ten masallar dinliyoruz

Gerçek enflasyon ile resmi rakamlar arasındaki uçuruma dikkat çeken Şahin, “Kıssadan hisse değil, TÜİK’ten masallar dinliyoruz! Bu iktidarın kâğıt üstünde düşürdüğünü bu millet yerlerden topluyor! Hangi vatandaş kirasını, hangi aile pazar etiketini, hangi öğrenci okul masrafını TÜİK’in o makyajlı tablolarına bakarak ödüyor? Marketteki yangını, faturalardaki zulmü görmezden gelip tablo boyamaya devam ediyorsunuz. Bir ağızdan aile, yuva, gençlik masalları anlatıp gençlere evlenin çağrısı yapıyorsunuz. Diğer taraftan iki gencin tek bir maaşla ev kiralamasını, yuva kurmasını imkânsız hâle getiren bu bozuk ekonomiyi yönetiyorsunuz. Gençlere okuyun deyip üniversiteyi her köşeye açtınız ama bugün barınmadan ulaşıma, yemekten kitaba kadar okumayı bir lüks, ailelerin sırtına binen kocaman bir borç yükü yaptınız” diye konuştu.

Dün aldığını bugün neden alamıyor?

İktidarın ekonomi yönetimine ve halkın yaşadığı yoksulluğa dikkat çeken Şahin, açıklamasını şunları söyledi: “Utanmadan önümüze bir oran koyup enflasyon düşüyor diyorsunuz. Milletin derdi, dün cebindeki parayla alabildiğini bugün neden alamadığıdır. Siz hayatı kâğıt üstündeki rakamlarla anlatmaya devam edin. Bu millet o hayatın en ağır faturasını her gün boşalan cüzdanıyla, eriyen rızkıyla ödüyor. Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın!”

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyonizm felâket getirdi

    Alın teriyle kazanmalıyız

    ABD Mekke İttifakına minnettar!

    Türkiye’de enflasyon ortalamanın 7,3 katı

    “Fon”un yurt dışı ayağı Meclis’te

    “Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın”

    İstanbul'da bir ortaokuldaki bıçaklı saldırıdan acı haber!

    Çiftçi destek yerine borca mahkûm

    “TBMM onayına sunulmadı”

    Böylesini görmedik

    Belediye başkanları bir bir tutuklanıyor

    Türkiye’nin ihtiyacı yeni yönetme biçimidir

    ''Muini zâlimin dünyada erbâb-ı denaettir; Köpektir zevk alan, sayyâd-ı bi-insâfa hizmetten''

    Başakşehir'de bir ortaokulda bıçaklı kavga: 8 öğrenci yaralı

    Filipinli Lucky, Ayşe oldu

    Said Nursi maddeci anlayışa darbe vurdu

    'İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak'

    Google Earth Gazze’de neyi gösteremez?

    Diplomatik bir tepki bile veremedik

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Fon”un yurt dışı ayağı Meclis’te
    Genel

    ABD Mekke İttifakına minnettar!
    Genel

    Alın teriyle kazanmalıyız
    Genel

    Türkiye’de enflasyon ortalamanın 7,3 katı
    Genel

    Belediye başkanları bir bir tutuklanıyor
    Genel

    “TBMM onayına sunulmadı”
    Genel

    Türkiye’nin ihtiyacı yeni yönetme biçimidir
    Genel

    “Halkın aklıyla alay etmeyi bırakın”
    Genel

    Siyonizm felâket getirdi
    Genel

    Böylesini görmedik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.