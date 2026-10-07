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Dert var, derman da var - Risale-i Nur okullarda okutulsun

07 Ekim 2026, Çarşamba 22:41
Çağın dertlerine devanın Risale-i Nur'da olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ahmet Kavlak, Risale-i Nur’un okullarda okutulması çağrısı yaptı.

Mehtap Y. Yükselten-İstanbul/Yeni Asya

13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu’nun "Kur'ân ve sünnet ekseninde modern çağın sosyal meselelerine çözümler" başlıklı oturumunda konuşan Doç. Dr. Ahmet Kavlak, çağın problemlerine çözüm için Risale-i Nur’un okullarda okutulması gerektiğini ifade etti.

Risale-i Nur okullarda okutulmalı

"Bu asrın hastalığı, iman meselesinin güçlendirilmesiyle tedavi edilecektir” diyen Kavlak, "Risale-i Nur’un medreselerde ve okullarda okutulmaya başlanması gerekir. Bu zarurîdir; bu adımda çok geç kalınmıştır. Çünkü bir doktor önce hastalığı teşhis eder, sonra ilacı ona göre verir. Asrın hastalığını teşhis edemeyen, Risale-i Nur’u da anlayamaz. İnsanların bu asırda itikat sahasında yaşadığı sıkıntılar teşhis edilip imanın güçlendirilmesinin her şeyden daha önemli olduğu anlaşıldığında, hakikî devanın Risale-i Nur’da bulunduğu da anlaşılacaktır." dedi.

Çocuklara iman eğitimi nasıl verilmeli?

Çocuk yetiştirirken anne, baba ve eğitimcilerin Risale-i Nur'un metodlarından yararlanabileceğini söyleyen Kavlak, "Elinize biraz toprak alın; çocuğa bir çiçeğin, meyvenin, karpuzun ve üzümün nasıl yetiştiğini anlatın. Böylece çocuk, gördüğü ve elinde tuttuğu şeyler üzerinden Allah’ı, ahireti ve iman esaslarını öğrenir. Çocuklarda yedi sekiz yaşından başlayarak on, on bir, on iki yaşlarına kadar somut öğrenme daha ağırlıklıdır. Bu dönemde Allah’ı ve iman esaslarını, gözle görülebilen örneklerle anlatmak gerekir. Gökyüzünde bulutları gördüğünüzde çocuğa, “Bak kızım, bak oğlum; Allah suya ihtiyaç duyanlara yağmur gönderiyor. Allah göndermeseydi insanlar susuzluktan, hastalıktan ve açlıktan zarar görürdü." diyebilirsiniz. Çocuğa kelebeği gösterin; kelebek olmadan önceki hâli olan tırtılı da gösterin. 'Tren uçağa dönüşür mü? Bak, tırtılı Allah kelebek yapıyor' deyin. Biz bir tırtılı alıp kendi gücümüzle kelebeğe dönüştüremeyiz; fakat Allah tırtıldan kelebek yaratıyor. Çocukların bu örnekleri görmesi gerekir. Çocuk bunları çocuklukta öğrendiğinde dünyaya tefekkür nazarıyla bakmayı öğrenir. Risale-i Nur’dan, peygamber mû'cizelerinden çok daha büyük olayların bugün gözümüzün önünde bulunduğunu öğrendik. Bu sebeple ilim insanlarının çalışması gerektiği gibi anne babaların ve hocaların da çocukları yetiştirirken Risale-i Nur’dan yararlanması gerekir." dedi.

Asrın dertlerinin devası var

Kavlak şunları kaydetti: "İslâm dünyasında bugün iki büyük sıkıntı var. Avrupa’yı bu değerlendirmeye katmıyorum. Bu sıkıntılardan biri, kendisini bilim kisvesiyle sunan ateizm; diğeri ise Ehl-i Sünnet dışındaki bazı itikadî anlayışlardır. Ehl-i Sünnet dışındaki itikadî anlayışların tamamı yorumdur. Evrim ve benzeri görüşler, bilim görüntüsü altında gençlerin zihinlerine girmiş ve kafalarını karıştırmış durumda. Böyle bir durumda, din gayreti taşıyan ve zerre kadar İslâm davası ya da Allah rızası için çalışan herkesin bütün gayretini iman esaslarını güçlendirmeye vermesi gerekir. Dert var, derman da var."

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