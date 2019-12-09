Ali Demirel’i duâlarla anıyoruz

‘Son şahitler’den, Risale-i Nur’un tanınması için uçaklarla hizmet eden, ‘Tayyareci’ lakabıyla tanınan Ali Demirel’i vefat yıl dönümünde duÂlarla anıyoruz.

Risale-i Nur’un tanınması ve okunması için uçurduğu uçaklarla hizmet eden emekli pilot Ali Demirel, ‘Tayyareci’ lâkabıyla tanınıyordu. Emekli hava pilot astsubay olan Ali Demirel, uzun yıllar Risale-i Nur eserlerini şehirden şehre taşımış, iman hakikatlerinin muhtaçlara ulaşmasına vesile olmuştur. Ali Demirel, ayrıca bir dönem Yeni Asya’da da idareci olarak görev yapmıştır.

Uçaklarla Nurlar’ı nakletti

Üstadın talebelerinden Konyalı Sabri Halıcı’nın oğlu ve Feyzi Halıcı’nın kardeşi şehit pilot Ömer Halıcı vasıtasıyla Risale-i Nur’u tanıdı. Eskişehir Muttalip Köyü’ndeki Halidiye Şeyhi Hilmi Efendi’nin teşvikiyle Üstad’ı ziyaret ederek hizmete dahil oldu. İlk okuduğu ve “Ne harika bir kitap” dediği Asa-yı Musa ile Risale-i Nur’u benimsedikten sonra Ankara’da Atıf Ural ve Mustafa Türkmenoğlu, İstanbul’da Hakkı Yavuztürk gibi isimlerle birlikte eserlerin teksir makinasıyla çoğaltılması hizmetinde aktif görevler üstlendi. Risale-i Nur’u, pilot olarak kullandığı askerî uçaklarla mahallere nakledip ulaştırdı. 9 Aralık 2017 tarihinde vefat etti ve Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi. Bu vesileyle Ali Demirel Ağabey’i rahmetle anıyoruz. Ali Demirel Ağabey, Yeni Asya’nın eski Genel Yayın Müdürlerinden merhum Hüseyin Demirel ile hattat Muhsin Demirel’in de babasıydı.