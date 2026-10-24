Mustafa Karaalioğlu: Fon vurgununda Liste açıklanmamışsa başka söze gerek yok

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, fon vurgununa ilişkin dünkü yazısında, olayın tüm boyutlarının ve kazananlar listesinin açıklanması gerektiğini belirtti.

Karaalioğlu, kapalı kapılar ardında ihmal ve himaye zinciriyle büyüdüğünü öne sürdüğü vurgunun üzerine gitmek için öncelikle şeffaflık gerektiğini yazdı. Atılan adımların piyasadaki güveni geri getirmediğini belirten yazar, borsadaki kayıpların sürmesini yatırımcıların tatmin olmadığının işareti olarak değerlendirdi. Olayın gerçek boyutuna ve süreçte yaşanan ihmallere ilişkin bilgilerin hâlâ eksik olduğunu kaydeden Karaalioğlu, “En başta da ‘kazananlar listesi’ bilinmiyor” dedi. Yazar, “Sadece muhalefet değil, bazı iktidar yetkilileri bile ‘listeler açıklansın’ derken hâlâ listeler açıklanmamışsa başka söze de gerek olmaz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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