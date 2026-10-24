Gıda enflasyonu aldı başını gidiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın 64 temel gıda maddesinden oluşan sepet üzerinden yaptığı araştırmaya göre, gıda fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı.

Gıda enflasyonu yılın ilk on ayında yüzde 48,1’e ulaştı, son bir yıldaki artış ise yüzde 53,8 oldu. Sepetteki fiyatlar, Türkiye’nin büyük bölümünde şubesi bulunan zincir marketlerden derlendi. Konfederasyonun gıda fiyatları endeksi Haziran 2020’den bu yana, yani 77 aydır aralıksız olarak bir önceki aya göre artıyor. Açıklamada, “Açlık ve yoksulluk riski, önümüzdeki aylarda da büyümeye devam edecek. Zira hem genel ekonomik sorunlar büyüyor hem tarım sektörünün sorunları hem de girdi fiyatları artıyor” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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