Kara kutudan çıkan skandal sözler: “Gemide tek biz sağlamız”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 27 kişinin öldüğü gemi faciasına ilişkin soruşturmada, kara kutu kayıtlarından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Kara kutu kayıtlarından mahkemeye aktarılan ifadede, “Gemide tek biz sağlamız, geriye kalan her şey yarım” sözlerinin kullanıldığı belirtildi. Kayıtlarda ayrıca geminin su aldığına ilişkin konuşmaların geçtiği ve mürettebatın teknik sorunların batmaya yol açabileceği konusunda endişelerini dile getirdiği bildirildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bu ayrıntılar, geminin teknik durumunun ve sefer sırasında alınan kararların araştırılmasını daha da önemli hale getirdi. Adli ve teknik incelemeler sürerken, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Haber Merkezi

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