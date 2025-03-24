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24 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden kazası davasında karar

24 Mart 2025, Pazartesi 15:37
Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Özdemir 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Tural 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Soylu 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ı 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu'yu 15 yıl hapisle cezalandırdı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince, Bartın Adliyesi'nde özel oluşturulan salonda yapılan 12. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşmada, önceki celsede iddia makamının sunduğu mütalaaya karşı sanıkların, sanık ve müşteki avukatlarının karşı savunma ve beyanları alındı.

Mahkeme başkanı, kararın açıklanacağını belirterek, sanıklara son sözünü sordu.

Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları ise tanıkların beyanlarıyla üretim baskısının olmadığının anlaşıldığını öne sürerek, tutuklu sanıkların tahliyelerini, tutuksuz sanıkların beraatlerini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklu sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ı 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu'yu 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuksuz 16 sanığın, aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanması kararlaştırıldı.

Aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın da olduğu 3 sanığın ise beratine hükmedildi.

Mütalaadan

İddia makamının geçen yıl 13 Aralık'ta sunduğu mütalaada, şüphelilerin eylemleri incelendiğinde tutuklu sanık Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in, olayın meydana gelmesine neden olan etkenlerden "havalandırma ", "metan drenajı ", "kömür tozu mücadelesi ", "teknik personel sayısındaki eksiklik" ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" kapsamında kusurlu bulunduğu belirtilmişti.

Tutuklu sanık İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ın, "havalandırma", "kömür tozu mücadelesi" ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" yönünden kusurlu bulunduğu anlatılan mütalaada, İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi ve aynı zamanda İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürü Volkan Soylu'nun ise "havalandırma " ve "iş güvenliği eğitimleri ve acil durumlara yönelik tatbikatlar" kapsamında kusurlu görüldüğü aktarılmıştı.

Mütalaada, sanıklar Özdemir, Ekmekci, Tural ve Soylu'nun iş güvenliği önlemlerinin alınmasını sağlamadan, havalandırmanın iyileştirilmesiyle ilgili projeyi uygulamadan ve mevzuatta yer almayan "patara" yöntemiyle kömür üretimi yapılmasına izin vererek, iş yerini, "çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak biçimde tasarlama, inşa etme, teçhiz etme ve işletme" yükümlülüğüne aykırı davrandıkları kaydedilmişti.

Gerekli önlemler alınmadan ve eksiklikler giderilmeden kömür üretim faaliyetine devam edilmesinin yüksek risk oluşturduğunun bilinmesine ve bu durumun geri dönülmez sonuçlara yol açabileceğini öngörebilmelerine rağmen tutuklu sanıkların yüksek risk içeren faaliyetlerini uzun süre devam ettirdikleri aktarılan mütalaada, "olası kastla öldürme" suçunun unsurlarının oluştuğunun görüldüğü vurgulandı.

Tutuksuz sanıkların ihmal ve aksaklıklarına ilişkin bilgilere de yer verilen mütalaada, taraf beyanları, bilirkişi raporları, ölü muayene tutanakları, adli tıp, teftiş ve TÜBİTAK raporlarıyla tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Tural ve Soylu hakkında 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mütalaada, tutuksuz diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapse çarptırılması istenmişti.

Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi ölmüş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu ve başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 kişiye adli kontrol hükümleri uygulanmış, zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından salıverilmişti. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında ise soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan 2023'teki duruşmada açıkladığı ara kararda, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Heyet, 8 Mayıs 2024'teki ara kararında ise "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanan kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı tedbir kararıyla tahliyelerine karar vermişti.

AA

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