Anayasal hak suç oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Adalet Bakanlığı’nın verileri “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçunun, “AKP’ye muhalefet suçu” hâline getirildiği yönündeki eleştirilerin haklılığını ortaya koydu.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2022 ve 2024 yıllarını da kapsayan üç yıllık dönemde, 2911 Sayılı Kanun’a muhalefet ettiği gerekçesiyle toplam 2 bin 642 yurttaşa ceza verildi.

Bu kapsamda verilen cezaların bin 435’ini mahkumiyet kararları oluşturdu. Toplam bin 207 kişi hakkında verilen cezayla ilgili ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’na (HAGB) hükmedildi.

BirGün’ün haberine göre, Ceza mahkemelerinde, 2911 Sayılı Kanun kapsamında verilen mahkumiyet kararları, yıllara göre şöyle sıralandı: • 2022: 601 • 2023: 426 • 2024: 408.

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