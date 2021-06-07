Anket sonucu: Mafya korunuyor

Sedat Peker’in bugüne dek yayınladığı 9 video ve dile getirdiği iddialar gündemin en üst sırasına yerleşti.

Her bir video milyonlarca kişi tarafından izlendi. MetroPOLL Araştırma ise yaptığı anketle, halkın bu konudaki nabzını tuttu. Halkın yüzde 61’i mafyatik yapıların korunduğunu düşünüyor. ‘Mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığına inanıyor musunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 61,2’si ‘Evet, düşünüyorum’ cevabını verirken, yüzde 22,6’sı ise ‘Hayır, düşünmüyorum’ dedi. ‘Fikrim/Cevap yok’ diyenlerin oranı yüzde 16,2 oldu.

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