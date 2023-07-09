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9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Antalya'da işitme engelli vatandaş, insansız can kurtaran robotu tarafından kurtarıldı

09 Temmuz 2023, Pazar 12:53
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde yüzerken kıyıya dönmekte zorlanan işitme engelli, insansız can kurtaran robotu ile kurtarıldı.

Konyaaltı Sahili'nde görev yapan can kurtaran Osman Furkan Çetin, kıyıdan yaklaşık 100 metre uzaklıkta, el hareketiyle yardım isteyen bir kişinin olduğunu fark etti.

Çetin, rüzgar nedeniyle kıyıya dönmekte zorlanan kişiyi kurtarmak için suya "Fasty" isimli insansız can kurtaran robotunu indirdi.

Çetin'in kumanda ile yönlendirdiği robot, kendisine tutunan işitme engelli olduğu öğrenilen kişiyi kıyıya yaklaştırdı.

Robotun, işitme engelliyi kıyıya getirdiği anlar görüntülendi.

Can kurtaran Çetin, 4 yıldır Konyaaltı Sahili'nde görev yaptığını söyledi.

Geçen yıl 10'dan fazla kişiyi insansız can kurtaran robotu ile kurtarmayı başardıklarını belirten Çetin, "Bu yılın ilk kurtarmasını yaptık. Denizde elini kaldırarak yardım istedi. İşitme engelli olduğunu sonradan öğrendim. Açıktaydı ve rüzgar nedeniyle dönemiyordu. Robotu kumanda ederek onu kurtardık." dedi.

Su yüzeyinde hızlı manevra yapabilen robotun 14 kilogram ağırlığında olduğunu aktaran Çetin, "800 metre menzili bulunuyor. Boğulma tehlikesi olan vatandaşlara saniyeler içerisinde ulaşabiliyor. İnsansız olduğu gibi can kurtaran da robot ile boğulma tehlikesi geçiren kişinin yanına kısa sürede ulaşabiliyor." diye konuştu.

AA

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