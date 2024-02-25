“Artık sizi savunacak yüzüm yok”

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un Güngören’de esnaf ziyareti sırasında bir emekliyle olan diyaloğu gündem oldu. Emekli Kurum’a “20 senedir sizi savundum, artık savunacak yüzüm yok. Utanıyorum insanlardan” dedi.

Artı Gerçek’in haberine göre, AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmaları için gittiği Güngören’de esnafla bir ayara geldi. Gitttiği bir çok yerde, gerek barınma gerekse de ekonomik kriz üzerinden tepkiyle karşılanan Kurum’un bir emekliyle diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Emekliye cevap veren Murat Kurum ise sadece “Sen yine savunmaya devam edeceksin. Beraber kazanacağız” diyebildi. Haber Merkezi

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