Asıl mesele Erdoğan’ın oy potansiyeli

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde revizyon yapılabileceği ve yüzde 50+1 şartı başta olmak üzere bazı unsurların değiştirilebileceği iddiaları siyaset kulislerinde gündemde. Sosyolog Semih Turan, mevcut sistemin yeniden ele alınabileceğini belirterek sonbahardan itibaren parlamenter sistem tartışmalarının daha sık gündeme gelebileceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Turan, “Mevcut sistemde parlamentodaki sandalye dağılımından çok daha önemli olan parametre cumhurbaşkanı adaylığıdır. Muhalefetin adayının kim olacağı elbette önemli ancak asıl mesele Erdoğan’ın artık yüzde 50+1 oy alma potansiyelinin görülmemesidir. Cumhur İttifakı’nın yaptırdığı araştırmalarda da bu tabloyu gördüğünü düşünüyorum. Bu nedenle sistemde bir revizyon ya da daha kapsamlı bir değişiklik kaçınılmaz görünüyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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