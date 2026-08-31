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31 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Evrensel hukuk ilkeleri ve adalet hepimize lazım

31 Ağustos 2026, Pazartesi
AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Uçum’un AİHS’den çekilme yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, evrensel hukuk ve adalet ilkelerinin herkes için gerekli olduğunu vurguladı.

AİHM’e uyulmamasının bedelini fakirleşerek ödüyoruz

 

Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un Gezi Davası tutuklusu iş insanı Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği hak ihlali kararı sonrasında yaptığı değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Türkeş, X hesabından “Türkiye’nin hukuk burcunda akıl tutulması” başlığıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Ülkemiz, 70 yılı aşkın bir süredir kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Konseyi’nin saygın bir üyesidir. Keza AİHS’ye yine bir o kadar süredir taraftır. AİHS’ye uyumu denetlemek amacıyla teşkil edilen AİHM nezdinde ise 1987 yılından bu yana bireysel başvuru hakkını kabul etmiş, zorunlu yargı yetkisini de 1990 yılından itibaren özümsemiştir. Bugün ise söz konusu bu ciddi birikimin ve Avrupa’yla entegrasyon mekanizmasının birtakım hezeyanlarla hiç edilmek istendiğini müşahede ediyoruz.”

“TAM ANLAMIYLA BİR AKIL TUTULMASI”

“Modern zamanlarda AB-Türkiye ilişkileri pek çok çetin sınavdan geçmiş, ancak köklü Hariciyemizin emektar diplomatlarının da alın teri ve çabalarıyla hep ‘daha ileriye’ taşınabilmiştir” diyen Türkeş, “Bu emeklerin kimileri tarafından zayi edilmek istenmesi - üstelik doğuracağı kesin uzun vadeli/yapısal hukuki, ekonomik ve siyasî istikrarsızlaşma ivmesi bütünüyle inkar edilerek - tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.

Herkes için eşit işleyen hukuk ve adalet, kalkınmanın da refahın da medenileşmenin de ön şartıdır. Bugün hukuku ve adaleti aşındıran yahut aşındırmış memleketlerin içinde bulundukları sefalet ve dünya sahnesinde uğradıkları geri döndürülemez itibar kaybı herkesin malumudur. Türkiye’yi bu seviyelere çekmek isteyenlerin devlete ve millete nasıl bir kötülük yaptıklarının farkında olduklarını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Anayasa ve yasalar adil uygulanmalı”

Türkeş, Osman Kavala ve benzeri uzun süredir çözülemeyen davaların dışarıdan müdahaleye ihtiyaç duyulmadan Türkiye’nin kendi hukuk sistemi içerisinde çözülebileceğini belirterek, “Yürürlükteki Anayasa ve yasaların herkese eşit, adil ve şeffaf tatbik edilmesiyle bu sorunların hiçbiri yaşanmayabilir(di)” dedi. Hukuk kararlarının siyasî ve ideolojik tartışmalardan uzak biçimde uygulanmasının “Avrupa hukukunun değil, bizzat millî hukukun bir kazanımı” olacağını vurgulayan Türkeş, AİHS’den çekilme tartışmalarına da tepki göstererek, şunları söyledi: “Yapay zekayla basit bir diyalog bile ülkemizin AİHS’ye taraf olmaktan vazgeçmesi senaryosunun ne denli ‘deli saçması’ olacağının anlaşılması için yeterliyken, bunu üst düzey sorumluluk sahiplerinin açıktan dillendirmeye cesaret etmeleri ancak Kafkaen absürtlükle izah edilebilir. Evrensel hukuk ilkeleri ve adalet bugün ve yarın için herkese, hepimize lazım.”

Ankara - Anka

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