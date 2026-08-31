Provokatif hareketler

Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının asılması üzerine 4 şüpheli gözaltına alınırken, silah bırakma sürecinde yaşanan benzer gelişmeler tartışmalara yol açtı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmaya yönelik bu ve benzeri yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, “Halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir” ifadesine yer verildi.

Öte yandan AKP kulislerinde gündeme gelen “çerçeve yasa” düzenlemesinde, geri dönecek silahlı kadroların siyasî kadrolara dönüşmemesi, sürecin şeffaf ve Meclis denetiminde yürütülmesi gerektiği belirtilirken, AKP’li Şamil Tayyar da PKK mensupları için kurulan taziye çadırlarına tepki gösterdi. Tayyar, devletin de bu çadırlardan rahatsız olduğunu ve kurulmaması yönünde uyarıda bulunduğunu öne sürerek, bu tür tutumların sürece yönelik toplumsal desteği zedeleyebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi