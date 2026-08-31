Üreticiden Titanik benzetmesi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde incir üreticileri, artan maliyetler ve düşen alım fiyatları nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıları YENİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na anlattı.

Bir üretici, köylülerin borç batağında olduğunu belirterek, “Titanik filminde piyano çalıyorlar ya hani, biz de piyano çalanlara bakıyoruz. Onlar piyano çalıyor, biz batıyoruz” dedi.

Çiftçiler olarak en güzel işi yaptıklarını ifade eden başka bir üretici de, “En güzel işi yapıyoruz ama kesinlikle para kazanamıyoruz. Maliyetini karşılamıyor. Yönetim değişmedikçe bizim sorunlarımızın biteceğine inanmıyorum. Çiftçilikten o kadar soğudum ki önceden ne yapacağım diye sevinerek çalışıyordum” dedi.

Maliyetin neden karşılanmadığı sorusunu ise, “Ben de bilmiyorum Tarım Bakanı’yla konuşalım bu konuyu niye böyle diye. Bu ihracatı yapılan bir mal. Avrupa’ya kilosunu 400-500 liraya veriyorlar, bizden 50 liraya alıyorlar. Bu fark nereye gidiyor? Aracılar ve firmalar götürüyor. Emeğimize yazık. Bu işi çocuklarıma yaptırmayacağım” sözleriyle cevapladı.

Bursa - Anka