Bahçeli: Tarihî öneme sahip

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın 15. Olağan Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongreye tek aday olarak giren Hasan Özcoşkun yeni il başkanı seçilirken, kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu.

Bahçeli mesajda, “‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, millî birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi bakımından tarihî bir öneme sahiptir. Siyasî tarihimiz boyunca olduğu gibi oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz” dedi. Haber Merkezi

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