İlk 10 bindekilerin tercihi Tıp Fakültesi

Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, fakültenin 30 kişilik genel, 1 kişilik okul birincisi kontenjanı doldu.

En yüksek 531,78 puan ve 2 bin 991, en düşük 515,76 puan ve 9 bin 552 başarı sırasıyla öğrenci kabul eden programa girenlerin tamamı Türkiye genelinde ilk 10 binde yer aldı. Bitlis Eren Üniversitesi ile Eren Vakfı arasındaki protokol kapsamında öğrencilerin tamamı 50 bin lira burs almaya hak kazandı. Öğrenciler, eğitimlerinin ilk 3 yılındaki temel tıp eğitimini “özel öğrenci” statüsünde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde alacak ve bu süre boyunca fakültenin akademik, fizikî ve sosyal imkânlarından eşit şartlarda yararlanabilecek.

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