Avukatlık stajı sorunu bitmek bilmiyor

Kamuda çalışan hukuk fakültesi mezunları yıllardır sıkıntısını çektiği staj sorunu 20 yıldır çözüm bekliyor.

2001 yılına kadar Avukatların Staj sorunu diye ülkemizin bir sorunu bulunmadığını söyleyen hukukçu memurlar, “Fakat 2001 yılından bugüne Avukatların Staj sorunu devam ediyor” dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planını açıklarken “avukatların staj sorunu”nu 6 ay içinde çözeceklerine dair müjde verdiğini hatırlatan hukukçu memurlar, “O günden bugüne neredeyse 10 ay geçmesine rağmen sorun çözülmedi” dediler. AKP Milletvekillerinin sorunu çözmeyi vaat ettiğine dikkat çeken hukukçu memurlar sorun çözüme kavuşturulmuş olsaydı neredeyse çoğu mağdurun stajını yarılamış olacağını söyleyerek, “Bu sorunun çözümü bu kadar zor mudur? Ya da niçin 6. yargı paketi beklenmektedir? Müstakil bir kanuni düzenlemeyle sorun bir an önce çözüme kavuşturulamaz mı?” diye sordular. Ankara - Ahmet Terzi

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