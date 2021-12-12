"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Avukatlık stajı sorunu bitmek bilmiyor

12 Aralık 2021, Pazar
Kamuda çalışan hukuk fakültesi mezunları yıllardır sıkıntısını çektiği staj sorunu 20 yıldır çözüm bekliyor.

2001 yılına kadar Avukatların Staj sorunu diye ülkemizin bir sorunu bulunmadığını söyleyen hukukçu memurlar, “Fakat 2001 yılından bugüne Avukatların Staj sorunu devam ediyor” dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planını açıklarken “avukatların staj sorunu”nu 6 ay içinde çözeceklerine dair müjde verdiğini hatırlatan hukukçu memurlar, “O günden bugüne neredeyse 10 ay geçmesine rağmen sorun çözülmedi” dediler. AKP Milletvekillerinin sorunu çözmeyi vaat ettiğine dikkat çeken hukukçu memurlar sorun çözüme kavuşturulmuş olsaydı neredeyse çoğu mağdurun stajını yarılamış olacağını söyleyerek, “Bu sorunun çözümü bu kadar zor mudur? Ya da niçin 6. yargı paketi beklenmektedir? Müstakil bir kanuni düzenlemeyle sorun bir an önce çözüme kavuşturulamaz mı?” diye sordular.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrik soygununda son perde

    Başörtülü öğretmene yapılan doğru değil

    Gelir adaletsizliğinde makas giderek açılıyor

    Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında kaldı

    Avukatlık stajı sorunu bitmek bilmiyor

    Yeneroğlu: Yargıya güveni daha da zedeler

    ‘Sağlık hizmeti nefes gibidir, kesilince hissedersiniz’

    'Şu ana kadar toplam 6 Omicron vakamız tespit edildi'

    Ev sahipleri şimdi de ara zam istiyor

    Antalyaspor Trabzonspor'u durdurdu

    Yazıktır, günahtır, haramdır!

    40 bin tür yok olma tehlikesi altında

    ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 70'e yükseldi

    Filistinlilere ait 600 zeytin ağacı daha Yahudi işgalciler tarafından kesildi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Dövizdeki kur farkını hükümet üstlensin

    Nahda Hareketi'nden Kays Said'e tepki

    Adalet her geçen gün değer kaybediyor

    Marmara Denizi’nde denizanası istilâsı

    Şehit İdris Aksöz, Nevşehir'de dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Sabredenlere müjdele
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sakın, uhuvvet ve muhabbet sarsılmasın”
    Genel

    Yeneroğlu: Yargıya güveni daha da zedeler
    Faruk ÇAKIR

    O duvarlar da yıkılır
    Genel

    Elektrik soygununda son perde
    Mehmet KARA

    Millet İttifakının adayı neden merak ediliyor?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Çin tipi TÜİK ekonomisi
    Adnan NACİR

    Çin işi ekonomi
    Mehmet ÇETİN

    Kulak çınlaması üzerine
    Genel

    Başörtülü öğretmene yapılan doğru değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.