AYM’ye çağrı

Sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar sırasında yaşanan insan hakları ihlâllerine karşı, 11 Ocak 2016’da “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenlere yönelik davaların düşmesi talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi tarafından, Change.org sitesinde başlatılan, “Akademisyenler ve destekçileri için açılan yüzlerce dava düşsün, ifade özgürlüğü kazansın…” başlıklı kampanyanın imza metninde, 17 Temmuz 2019 itibariyle 58 ayrı mahkemede yargılanan 784 akademisyenin 204’ünün dâvâları sonuçlandığı, hepsinde “örgüt propagandası” veya “örgüte yardım” suçlamasıyla mahkûmiyet kararı verildiği, cezaların 36’sında erteleme uygulanmadığı aktarıldı. Duvar’ın haberine göre, akademisyenlerle ilgili yargı süreci, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındığı hatırlatılan metinde, AYM’ye “temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayacak adımlar” çağrısı yapıldı.

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