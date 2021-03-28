AYM yön değiştiriyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, “Anayasa Mahkemesi’nin siyaseten önem taşıyan kararlarında bir yön değişmesi yaşanıyor: Evrensel hukuk referanslı özgürlükçü anlayıştan, iç güvenliği ve kamu otoritesini önceleyen anlayışa doğru bir değişim” görüşünü savundu.

Akyol, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4-5 yıldır AYM’ye yaptığı atamalar, bu değişimin esas faktörü…” düşüncesini dile getirdi. Akyol, “Türkiye’de temel hak ve hürriyetlerin tanımında tek itibarlı referans evrensel hukuk normlarıdır. Bu sebepledir ki, yargının bağımsız ve tarafsız olması hukukun olmazsa olmazıdır. Aksine davranışlar ülkede gerilimi arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Bu sebepledir ki, yargının bağımsız ve tarafsız olması vatanseverliğin de gereğidir” dedi.

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