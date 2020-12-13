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Azerbaycan : Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi ihlal ediyor

13 Aralık 2020, Pazar 15:01
Dağlık Karabağ'da ormanlık alanlarda saklanan Ermenistan güçlerinin son bir haftada gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi, Dağlık Karabağ'daki Hadrut kasabası civarında son günlerde yaşanan ateşkes ihlalleriyle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından 10 Kasım'da imzalanan ateşkes bildirisi sonrasında, Hocavend ilinin Hadrut kasabasının kuzeybatı kesimindeki ormanlık alanda bazı Ermenistan silahlı güçlerinin kaldığı belirtildi.

Ermenistan basınında bu silahlı güçlerin ormanlık alanlarda yollarını kaybettikleri yönünde haberler yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Ermenistan makamlarının söz konusu güçlerin bölgeden çıkarılması için Rus unsurların komutanlığına başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan tarafının, Ermenistan silahlı gruplarının çekilmesi için tüm koşulları sağladığı, Rus unsurların ise ormanlık alandaki silahlı gruplara hoparlörler aracılığıyla bölgeden çıkmaları konusunda seslendiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu Ermenistan güçlerinin bölgeyi terk etmek yerine savaş mevzileri oluşturdukları ve son günlerde Azerbaycanlı sivil ve askerlere karşı terör ve sabotaj eylemlerinde bulundukları bildirildi.

Ermenistan güçlerinin Hocavend'in Sur köyünde görevli Azerbaycan askerlerine ani saldırı gerçekleştirerek 3 askeri şehit ettikleri, 2 kişiyi ise yaraladıkları ifade edildi.

Açıklamada, 8 Aralık'ta Hadrut kasabası yakınlarında iletişim ekipmanları montajı gerçekleştirilen Azerbaycanlılara saldırı düzenleyen Ermenistan güçlerinin, 1 askeri şehit ettiği, mobil operatör şirketlerinden birinde çalışan 1 sivili ise yaraladığı belirtildi.

Saldırılar üzerine Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinin bölgede terörle mücadele operasyonu düzenlemek zorunda kaldığı kaydedildi.

Ermenistan'a üçlü bildirinin gereğinin yerine getirerek ateşkese uyma ve provokasyonlardan çekinme uyarısında bulunulan açıklamada, Azerbaycan tarafının Rus unsurlarla yakın koordinasyon ve iş birliği içinde bölgede barışı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

AA

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