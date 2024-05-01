1 Mayıs yürüyüşüne polis müdahalesi

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen aralarında DİSK ve CHP’nin de bulunduğu çok sayıda sendika, parti ve sivil toplum örgütü üyelerinin oluşturduğu kortej, Saraçhane’de Bozdoğan Kemeri girişinde polisle karşı karşıya geldi.

Polis, Taksim’e yürümek isteyen grupların yürüyüşüne izin vermedi. Gruptaki bazı kişiler barikatı zorlarken, polis göstericilere biber gazıyla müdahale ediyor. Kortej polisin her müdahalesinde geri çekilirken, emniyet yetkilileri “Eyleminiz kanunsuzdur” anonsu yaptı. DW Türkçe’nin haberine göre İstanbul Okmeydanı’nda da pankart açıp yürümek isteyen gruplara polisin müdahale ettiği ve gözaltılar olduğu bildirildi. Taksim Meydanı’na yürümek isteyen bir başka gruba da Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı. Haber Merkezi

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