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30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 2300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi

30 Eylül 2020, Çarşamba 10:00
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. 

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

Ermenistan'a ait S-300 sistemi etkisiz hale getirildi

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi. 

Azerbaycan ordusu, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı

Öte yandan Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği, sivil altyapının zarar gördüğü ve ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu belirtilmişti.

Ermenistan ordusu Goranboy'a top atışları gerçekleştirdi

Ermenistan ordusunun ise Azerbaycan'ın Goranboy ilinin Aşağı Ağcakend köyüne top atışları gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların önlenmesi için Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi. 

Azerbaycan: Tonaşen'de konuşlanan Ermeni taburu mevzileri bırakarak kaçtı

Ermenistan ordusunun Terter ilinin işgal altında bulunan Tonaşen köyünde konuşlanan bir taburunun mevzilerini bırakarak kaçtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburunun askerleri ağır kayıplarla mevzilerini terk ederek kaçtı." ifadeleri kullanıldı. 

"Ermenistan'ın 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası vuruldu"

Öte yandan Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası nokta atışıyla vuruldu. Bu bölgedeki Ermeni güçlerin komutası tamamen kırıldı. Askeri personelleri arasında çok sayıda ölü ve yaralı var. Alay komutanlığı yaralıları tahliye etmek için yardım istiyor." denildi.

AA

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