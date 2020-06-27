Bakan Koca: 2 haftada 1000'in altına inebiliriz

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 213 test yapıldı, 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1984 kişi iyileşti. Son 24 saatte 1984 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 169 bin 182 oldu. Toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835, vaka sayısı 195 bin 883, vefat sayısı 5 bin 82 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 984, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 366, toplam iyileşen hasta sayısı ise 169 bin 182 oldu. '2 haftada 1000'in altına inebiliriz' Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68'i 17 yaş ve altından. Yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1000'in altına inebiliriz." ifadelerini kullandı. AA

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