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19 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bakan Koca'dan ağır hasta sayısı uyarısı

19 Ekim 2020, Pazartesi 19:32
Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi vefat etti.

Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi.

Bakan Koca'nın değerlendirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı. 

AA

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