Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı. Şehidin ailesine acılı haber verildi Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun şehadet haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştı. Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile diğer ilgililer, şehit Suat Topçu'nun (31) Harkaçtığı köyündeki evine giderek eşi Bilge Topçu ile köy muhtarı babası İrfan Topçu'ya şehadet haberini verdi. İki çocuk babası şehidin evine ve baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Kadirli Belediyesince köye taziye çadırı kuruldu. AA

Okunma Sayısı: 161

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.