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22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Basın zor durumda

22 Temmuz 2019, Pazartesi
Çok sayıda gazetenin zor durumda olduğuna dikkat çeken TGF Başkanı Yılmaz Karaca, “İhale ve icra ilanlarının kaldırılacak olması, gazetelerden ‘borcu yoktur’ yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesi, yerel gazeteleri oldukça güç duruma düşürmüştür” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ihale ve icra ilânlarının kaldırılacak olması, gazetelerden “borcu yoktur” yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesinin yerel gazeteleri güç duruma düşürdüğünü belirtti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Karaca, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun ve Basın Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soylu, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti ve Kartal Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde iki gün boyunca İstanbul’da bazı etkinliklere katıldı. İki günlük İstanbul programını değerlendiren Karaca, çok verimli bir program olduğunu anlatarak, “Anadolu basını çok zor durumda. İhale ve icra ilanlarının kaldırılacak olması, gazetelerden ‘borcu yoktur’ yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesi, yerel gazeteleri oldukça güç duruma düşürmüştür” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda gazete kapanabilir 

Artan maliyetler ve gazetelerin karşılaştığı güçlükler konusunda tedbir alınması gerektiğini aktaran Karaca, çözüm bulunmazsa bu yıl içerisinde çok sayıda gazetenin kapanabileceğini bildirdi. Federasyonun Ağustos ayı içerisinde İstanbul’da yapmayı düşündüğü “Anadolu Buluşmaları” projesinde önemli bir yol aldıklarını vurgulayan Karaca, projenin ev sahipliğini yapacak olan İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak ve Kartal Gazeteciler Derneği Başkanı Selim Akdoğan’a teşekkür etti.

AA

Etiketler: basın, zor, durum
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