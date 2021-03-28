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28 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Basının ilan ve kart mağduriyeti bitmeli

28 Mart 2021, Pazar 20:00
TGF ve Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca, basın çalışanlarının ilan ve kart mağduriyetlerinin bitmesi gerektiğine dikkat çekdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. TGF ve Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Pandemiye rağmen biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük, bundan sonra mücadelemizi daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Son dönemde meslektaşlarımızın en önemli şikâyetlerinden birisi de basın kartlarında yaşanan mağduriyet ve hak kayıpları. Önümüzdeki günlerde bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile de görüşerek bu konuların çözülmesini talep edeceğiz” diye konuştu. 

Bir an önce düzeltilmeli

Karaca, “Sürekli basın kartları süresi geçen ya da basın kartları yenileyecek arkadaşlarımızın kartlarının verilmesi bir yılı buluyor. Yine aynı şekilde, basın kartı taşıyan ancak 10 yıl aralıksız taşımadığı için yıpranma payından hiç yararlanamayan meslektaşlarımız büyük hak mağduriyeti yaşıyor, bunun da bir an önce düzeltilmesi gerekir. Basın kartları konumunda eskiden olduğu gibi gazeteciler cemiyetlerinin de söz hakkı bulunmalı” dedi.

BİK iktidar aparatı oldu

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) gazete ve dergileri denetlerken adeta bir iktidar aparatına ve muhalefeti susturma aracına dönüştüğü”nü savunan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Kurumun, basına dönük aldığı kararlarda demokratik ve tarafsız davranmadığı hepimizin malûmu. Kurumların başındaki bu anlayışa ilişkin endişelerimiz yerini, öfkeye bırakıyor. Denetimlerin yanlı yapıldığı, ağırlıklı olarak bağımsız ve özgür gazetelerin cezalandırıldığı açıkça görülüyor” dedi.

Yandaş basını besliyor

Önergesinde AKP döneminde BİK’in hangi gazetelere, ne oranda ilan verildiğini soran Karabat, “Sorularımız açık ve net. Cumhurbaşkanlığından da aynı açıklıkta cevaplar bekliyoruz. Bu, niyet değil yasal bir zorunluluk. O makamdaysanız sorumluluklarınızı yerine getirmek zorundasınız. Basın İlan Kurumu, bir yandan muhalif basını hedef alırken bir yandan da yandaş basını besliyor. Bize şeffaf bir yanıt verilseydi kamuoyu bunu açıkça görecekti. Sorulara yanıt vermemelerinin bir nedeni de bu” ifadelerini kullandı.

Ankara – Ahmet Terzi

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