Ormanları korumak hepimizin görevi

Bir ağacı kaybetmenin yılların emeğini ve yarınları kaybetmek anlamına geldiğini söyleyen Öz Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslan, ormanlarımızı korumanın hepimizin görevi olduğunu vurguladı.

Ülkemiz son yıllarda en ağır orman yangınlarını yaşarken, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Yeni Asya’ya değerlendirmelerde bulundu. Aslan, orman yangınlarının yalnızca teknik veya idari bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, toplumsal vicdanın ve ortak sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

YAŞANAN TABLO İNSANIN YANLIŞLARI SONUCU

Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Aslan, “Yangının canı yok, ruhu yok, vicdanı yok. Ama o yangını çıkaranların canı da var, ruhu da var, vicdanı da var. İşte bu sebeple mesele yalnızca yangını söndürmek değildir. Asıl mesele, insanların vicdanına ve sorumluluk duygusuna ulaşabilmektir. Çünkü bugün yaşadığımız tablo, doğanın değil, insanın yaptığı yanlışların sonucudur” değerlendirmesinde bulundu.

YAĞIŞLARIN FAZLA OLDUĞU YILLARDA YANICI MADDE ARTAR

Aylar öncesinden yaptığı uyarıları hatırlatan Aslan, “Bu yıl yağışların bereketli geçmesi sevindiriciydi. Ancak bunun bir başka gerçeği daha vardı. Biz bunu aylar öncesinden dile getirdik. Sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı, bağıl nemin yüzde 30’un altına düştüğü ve rüzgâr hızının saatte 30 kilometreyi geçtiği ‘üç 30 kuralı’ oluştuğunda yangın riski ciddi şekilde yükseliyor. Ne yazık ki bugün yaşadığımız tablo, bu uyarılarımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur.” şeklinde konuştu.

YEŞİL VATANI KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

Aslan, yangınla mücadele konusunda ülkemizin önemli teknik imkanları olduğunu fakat teknolojinin tek başına yeterli olmayacağını belirterek, “Yeşil Vatan çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir. Bu emaneti korumak sadece kamu kurumlarının değil, millet olarak hepimizin vazifesidir. Bir ağacı kaybettiğimizde sadece bir gövdeyi değil, yılların emeğini ve yarınlarımızı da kaybediyoruz. Bunun için herkes bulunduğu yerde Yeşil Vatan’ın gönüllü bir neferi olmalıdır.” uyarısında bulundu.