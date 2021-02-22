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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Baskılara rağmen susturulamayan ses, gerçek demokrasinin öncüsü

22 Şubat 2021, Pazartesi 11:41
RECEP ÖZEL (16. Dönem İstanbul Milletvekili)

Sene 21 Şubat 1970... Türk basın hayatına yepyeni bir gazete giriyor. Adı YENİ ASYA. “Asyanın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” diyerek, Bediüzzaman Hazretleri’ni ve eserleri olan asrın Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar’ı referans alarak yola çıkan bir gazetedir YENİ ASYA. 

Gelmiş olduğumuz bu günlere kadar hiç de kolay olmayan badireler, kesintiler, haksız ithamlara rağmen durmayan, “yola devam” diyen ve 52. yılına ulaşan bir abidedir Yeni ASYA. 

İhtilâller, antidemokratik anlayış ve idarelerin hüküm sürdüğü Türkiye’sinde, her zaman, her şart altında, bütün baskılara rağmen... Demokrasiyi, hukuk, hak ve hürriyetlerin yılmaz savunuculuğunu misyon edinmiş, susturulamayan bir sestir YENİ ASYA.

İnandığı ve ilke edindiği Risale-i Nur tefsirlerinde ki gibi, hürriyeti imanın bir hassası olarak gören ve “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” diyen Bediüzzaman Hazretleri’nin, cumhuriyet ve demokrasi inancının bayrağını, her daim taşımaya and içmiş bir gazetededir YENİ ASYA. 

Seksen darbesine karşı çıkan, Türkiye ‘de korku ve istibdatın hâkim olduğu günlerde ki 1982 Anayasası referandumuna  “HAYIR” kampanyası açan,  bunun bedelini de, darbeciler tarafından 476 gün kapatılarak ödeyen... “Hakkın hatırı âli’ dir hiçbir hatıra feda edilmez” prensibini, o günlerden bu günlere haykırarak gelmiş, hakikatın gür sesidir YENİ ASYA. 

Kurulduğu günden bugüne “susan Türkiye’yi değil, konuşan Türkiye’yi” savunan ve tek adam idaresi yerine parlamenter sisteme inanan, gerçek demokrasinin öncüsüdür YENİ ASYA. 

Bâb-ı âli’de yer almış böyle bir basın abidesinin yayın hayatına başlayacağı günler de İstanbul ‘un cadde ve sokakların da tanıtım, ilân ve afişlerini yapıştıran genç ve idealist bir üniversite öğrencisi olarak hizmet ettiğim için, iftihar ediyorum. 

1970 yılından beri imtiyaz sahibi olan Mehmet Kutlular Ağabey başta olmak üzere, bütün yönetim kurulun da yer alan arkadaşlarımızın, bütün genel yayın yönetmenlerimizin, genel müdürlerimizin, yazı işleri müdürlerimizin, genel yayın koordinatörlerimizin, yazarlarımızın, temsilcilerimizin, muhabirlerimizin, basın, yayın ve dağıtım da hizmeti geçen bütün emekçilerimizin ve YENİ ASYA okuyucularının 52. yılını can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Ahirete intikal etmiş, her türlü hizmeti geçen Yeni Asya yöneticilerine ve gönüllülerine, Cenab-ı Allah’dan rahmet diliyorum. Başarılarınızın daim olması dilek ve duâlarıyla...

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